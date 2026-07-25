Calciomercato Serie B: Pafundi verso Catanzaro, doppio colpo Padova, Compagnon al Verona

Il Catanzaro sta per piazzare il colpo del proprio calciomercato estivo, Pafundi potrebbe arrivare in Calabria con una operazione simile a quella di Liberali, ma ancora manca l’assenso dell’allenatore dell’Udinese Runjaic.

Il Padova sta per piazzare il doppio colpo in entrata, sono in arrivo il centrocampista Zuelli dalla Carrarese fedelissimo di Calabro e Carissoni dalla Juve Stabia a titolo definitivo.

Il Verona sorpassa il Pisa nella corsa a Compagnon del Venezia, all’Avellino piace Marina del Betis, infine il Benevento acquista dalla Juve Stabia il difensore Dalle Mura.