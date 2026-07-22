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mercoledì, Luglio 22, 2026
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Calciomercato Serie B: il Pisa su Rao, Distefano all’Empoli , Avellino su Compagnon, il Palermo insiste per Moreo

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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Calciomercato

Il Pisa sembra aver dato l’accelerata decisiva per il prestito dal Napoli di Rao, esterno sinistro classe 2006, sembra infatti che ieri il club nerazzurro abbia offerto un milione di euro per il prestito del giocatore, ed oggi potrebbe esserci l’accelerata finale. Sempre il Pisa potrebbe lasciar partire Stefano Moreo, il Palermo è da sempre sulle sue tracce, ma serve l’offerta giusta che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore.

L’Avellino ha effettuato un sondaggio per Compagnon, ma la concorrenza è folta a partire dal Pisa, ma anche Palermo e Verona, mentre è stata definita la trattativa per Fila dal Venezia.

Infine all’Arezzo piace Schiavi della Carrarese, anche se  gli apuani non vorrebbero privarsi del loro uomo migliore, Matteo Cocchi è ad un passo dal Padova, la Juve Stabia ha chiuso per il terzino Giulio Scuderi, l’Empoli ha ufficializzato l’attaccante Distefano.

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