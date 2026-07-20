Spagna Campione del Mondo, decide Ferran Torres nei supplementari

Spagna campione del mondo con merito, decide una rete di Ferran Torres nei supplementari, Argentina stanchissima e con zero tiri in porta.

LA PARTITA

La Spagna tiene il possesso palla nel primo tempo, mentre l’Argentina è più attendista e tenta di andare in avanti su contropiede. Nell’amorosa frazione di gioco tre azioni da segnalare con un tiro di Yamal parato da Martinez, poi Messi in contropiede è fermato all’ultimo istante dall’estremo difensore spagnolo, infine occasione per Cucurella con un tiro in diagonale che esce a lato.

Nella ripresa entra Paredes al posto di un spento Nico Gonzalez, ma Il copione non cambia e la Spagna tiene il possesso palla. Occasione Spagna al minuto 66 con cross di Yamal per Ferran Torres che di testa non riesca a battere Martinez. Nel finale del secondo tempo occasione per Nico Williams con un bel tiro ed Argentina in dieci causa espulsione di Enzo Fernandez. Nell’ultima azione Yamal impegna Martinez su calcio di punizione. Dibu Martinez ancora protagonista nei supplementari con una super parata su colpo di testa di Nico Williams. All’inizio del secondo tempo supplementare arriva la rete decisiva di Ferran Torres che fulmina Martinez su assist di Nico Williams. Nel finale Simeone si divora il pallone dell’1-1 mandando il tiro incredibilmente alto

Il tabellino

Spagna-Argentina 1-0

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Allenatore: de la Fuente

ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez, Lionel Messi, Julian Alvarez. Allenatore: Scaloni