L’Arsenal torna in finale di UEFA Champions League dopo 20 anni: battuto 1-0 l’Atlético Madrid

La formazione inglese raggiunge Budapest e attende una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco

Arsenal-Atlético Madrid, decide la rete di Saka

L’Arsenal, a distanza di vent’anni dalla finale di Parigi contro il Barcellona, raggiunge l’ultimo atto della finale di UEFA Champions League. I Gunners battono di misura l’Atlético Madrid a Londra e volano Budapest. L’eroe della serata è Bukayo Saka, autore della rete decisiva che permette agli inglesi di superare gli spagnoli nel computo totale dopo l’1-1 di Madrid. La squadra di Arteta affronterà una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco il prossimo 30 maggio alle 18.