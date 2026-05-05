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mercoledì, Maggio 6, 2026
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L’Arsenal torna in finale di UEFA Champions League dopo 20 anni: battuto 1-0 l’Atlético Madrid

La formazione inglese raggiunge Budapest e attende una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco

Di
Francesco Mario Fontana
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29
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IL PALLONE DELLA CHAMPIONS LEAGUE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Arsenal-Atlético Madrid, decide la rete di Saka

L’Arsenal, a distanza di vent’anni dalla finale di Parigi contro il Barcellona, raggiunge l’ultimo atto della finale di UEFA Champions League. I Gunners battono di misura l’Atlético Madrid a Londra e volano Budapest. L’eroe della serata è Bukayo Saka, autore della rete decisiva che permette agli inglesi di superare gli spagnoli nel computo totale dopo l’1-1 di Madrid. La squadra di Arteta affronterà una tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco il prossimo 30 maggio alle 18.

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