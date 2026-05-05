Il calciomercato Milan si intriga di un nuovo nome accostato ai rossoneri nelle ultime ore. Si tratta di Lameck Banda, attaccante del Lecce.

Calciomercato Milan, Lameck Banda nel mirino

La notizia arriva dal sud Italia, dove, secondo quanto riportato da Pianeta Lecce, il Milan sarebbe interessato all’attaccante dei giallorossi, Lameck Banda. Oltre ai rossoneri, sul calciatore zambiano ci sarebbero anche i turchi del Fenerbahce.

Banda, esterno offensivo del Lecce, ha origini zambiane, classe 2001 è cresciuto nell’Nkwazi. Si è fatto conoscere da quando ha iniziato a militare nel campionato israeliano. Il Lecce lo ha portato in Italia nel 2022, quando era un giocatore del Maccabi Petah T. In quattro stagioni con la maglia dei Salentini ha messo a segno 101 gol. In questa stagione, Lameck ha realizzato 4 gol e 3 assist in 29 partite disputate, per un totale di 1556 minuti giocati. Oggi, Lameck Banda, avrebbe attirato l’interesse su di lui da parte di diversi club, incluso il Milan. Il portale online salentino spiega che la società rossonera sarebbe interessata alle caratteristiche del giocatore di nazionalità zambiana, quali la velocità e l’abilità di creare superiorità numerica saltando l’uomo.