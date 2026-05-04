Il calciomercato Milan si concentrerà sul rinforzare tutti i reparti, soprattutto quello offensivo, dove quest’anno la carenza di gol si è fatta sentire. Se gli attaccanti in rosa non fanno gol a sufficienza, è necessario cambiare qualcosa. Succederà proprio questo nella rosa dei rossoneri: via qualche attaccante e dentro nuovi volti, pronti a riscrivere la storia del Diavolo.

Calciomercato Milan, i nomi per il futuro

Il Milan è pronto a rivoluzionare il proprio organico per prepararsi a vivere una nuova stagione all’insegna della vittoria e del ritorno in Europa. Max Allegri ha chiesto alla società quali giocatori sarebbero perfetti per rinforzare i vari reparti, chiedendo di portare a Milanello giocatori del calibro di Lewadowski, Goretzka e Gila.

A Milano c’è bisogno di rinforzare la rosa anche con giocatori di qualità e grande esperienza. Oltre ai giovanissimi talenti, Cissé e Kostic, il Milan cerca qualcuno che possa guidare la squadra con la sua esperienza. Per la difesa l’idea di Max è quella di Mario Gila. Oltre al difensore spagnolo in forza alla Lazio, che ha un prezzo alto, Lotito non lo lascerà partire a meno di 25 milioni di euro, il Milan ha delle alternative: Kim Min-Jae e Tiago Gabriel.

A centrocampo l’idea è Goretzka, ma l’ingaggio crea ostacoli, l’alternativa individuata è Andrea Cambiaso della Juventus. Per il reparto offensivo i nomi non mancano, bisogna solo capire come gestire bene chi è già nell’organico e chi far arrivare. Tra i nomi più graditi da Max Allegri ci sono: Moise Kean, Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic e Sorloth.