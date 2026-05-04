Cremonese-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Il 35esimo turno della Serie A Tim prevede il match in posticipo di Cremonese-Lazio. La sfida, guidata dall’arbitro Chiffi si giocherà oggi, lunedì 4 maggio 2026 alle ore 18:30. I biancocelesti arrivano alla sfida di oggi decimi in classifica con 48 punti, mentre i lombardi al 18esimo posto, rischio retrocessione con 28 punti.

Cremonese-Lazio, probabili formazioni

CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.

A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Folino, Bianchetti, Barbieri, Faye, Payero, Zerbin, Grassi, Collocolo, Thorsby, Okereke, Vardy, Djuric.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Basic; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Pellegrini, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Pryzborek, Rovella, Taylor, Pedro, Ratkov, Noslin, Dia.

ARBITRO: Chiffi di Padova.

Cremonese-Lazio: diretta tv e streaming

Cremonese-Lazio, posticipo della 35ª giornata del campionato di Serie A, è in programma alle ore 18.30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.