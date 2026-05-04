Il calciomercato Inter seguirà una svolta importante nella prossima sessione. I nerazzurri hanno intenzione di continuare la risalita verso il successo non solo in Italia, anche in Europa. La formazione di Chivu ha vinto il suo 21esimo scudetto e adesso la società penserà anche alla svolta europea facendo un gran mercato.

Calciomercato Inter, novità in ogni reparto

Affidare l’Inter a Cristian Chivu dopo l’addio di Inzaghi è stata una mossa azzardata ma vincente. Adesso la società si è affidata completamente al tecnico rumeno. Ma la vittoria non è stata costruita solo da Chivu, è stata anche l’ultimo risultato di buona parte del gruppo storico. Ora la dirigenza deve ringiovanire la rosa e il tecnico proverà a passare al 4-3-3.

L’attuale formazione, con i suoi 27,8 anni di età media in campo, è un dato che fa riflettere e spingere la società a virare verso il lavoro di ringiovanimento. Oltre a questo, l’Inter si occuperà anche di un altro cambiamento: passare a una difesa a 4. Ad Appiano si assisterà ad una lunga serie di cessioni, ma si pensa anche ai nuovi arrivi. L’Inter, che si muoverà con grande attenzione dentro i limiti di budget imposti dal fondo Oaktree. Per la porta, continua a essere seguito il nome di Vicario (piace anche il Dibu Martinez). In difesa, oltre al riscatto di Akanji, arriverà un altro innesto Muharemovic del Sassuolo.

Stankovic, classe 2000, del Brugge, su cui i nerazzurri potranno esercitare una recompra sì di 23 milioni, ma che di fatto diventano circa 13, visto che i belgi lo hanno pagato una decina di milioni un anno fa, potrebbe tornare a Milano in estate. In fase offensiva, più che altro, l’idea è quella di rinforzare le fasce. Piace, tantissimo, quel Kerim Alajbegovic, esterno classe 2007, gioiello del Bayer Leverkusen. Il giocatore bosniaco in Germania non vuole restare: vuole trasferirsi in Italia, dove, oltre ai nerazzurri, ci sono anche Napoli e Roma.