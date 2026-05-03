Inter-Parma 2-0: nerazzurri Campioni d’Italia. Contro i ducali in gol Thuram e Mkhitarian

A San Siro scoppia la festa! Nerazzurri Campioni d’Italia per la ventunesima volta nella storia della Serie A. Con i gol di Thuram al 45+1′ e Mkhitarian all’80esimo, la formazione di Chivu chiude la pratica Parma. Inter-Parma 2-0. Inter primo in classifica con 82 punti, Parma 12esimo con 42 punti.

Inter-Parma, il tabellino

Primo Tempo. La partita si sblocca in pieno recupero nella prima frazione di gioco con la rete di Marcus Thuram che porta in vantaggio l’Inter. Quinta partita consecutiva a segno per l’attaccante nerazzurro. Parma in difesa e poco costruttivo.

Secondo tempo. Con la formazione ospite che non riesce a creare grandi occasioni, chi ci prova in ogni modo a dare gol è soprattutto Lautaro Martinez. Il capitano ha intenzione di lasciare il segno in questa serata importante. A trovare il gol è Mkhitarian all’80esimo. Nonostante altri tentativi di andare in gol, tutti sfumati, l’Inter non solo vince ma diventa anche campione d’Italia.

INTER, (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.

PARMA, (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino. Allenatore: Questa.

Reti: 45’+1′, Thuram (I); 80′, Mkhitarian (I).

Ammonizioni: 64′, Zielinski (I)

Espulsioni: –