Serie C: i risultati del primo turno dei playoff e gli accoppiamenti del secondo turno

Qualche sorpresa nel primo turno dei playoff di Serie C con il Casarano che batte il Monopoli 2-0,e con la Giana Ermino che vince a Trento 2-1, passano il turno anche Cittadella, Lumezzane, Juventus NG, Pianese, Pineto, Casertana e Crotone.
I risultati:
GIRONE A
- Trento (5°) – Giana Erminio (10°) 1-2
- Cittadella (6°) – Arzignano (9°) 2-2
- Lumezzane (7°) – Alcione Milano (8°) 0-0
GIRONE B
- Juventus Next Gen (5°) – Vis Pesaro (10°) 2-1
- Pianese (6°) – Ternana (9°) 1-1
- Pineto (7°) – Gubbio (8) 2-1
GIRONE C
- Casertana (5°) – Atalanta U23 (11°) 1-0
- Crotone (6°) – Audace Cerignola (9°) 1-1
- Monopoli (7°) – Casarano (8°) 0-2
Nel secondo turno subentrano le quarte classificate (Lecco, Campobasso e Cosenza), turno secco e in caso di parità nei 90 minuti si qualifica la squadra piazzata meglio in classifica (mercoledì 6 maggio).
Di seguito gli accoppiamenti:
Lecco – Giana Erminio
Cittadella-Lumezzane
Campobasso – Pineto
Juventus NG-Pianese
Cosenza – Casarano
Casertana – Crotone