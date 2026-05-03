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lunedì, Maggio 4, 2026
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Serie C: i risultati del primo turno dei playoff e gli accoppiamenti del secondo turno

Il Casarano vince a Monopoli

Di
Salvatore Ciotta
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Qualche sorpresa nel primo turno dei playoff di Serie C con il Casarano che batte il Monopoli 2-0,e con la Giana Ermino che vince a Trento 2-1, passano il turno anche Cittadella, Lumezzane, Juventus NG, Pianese, Pineto, Casertana e Crotone.

 

I risultati:

GIRONE A

  • Trento (5°) – Giana Erminio (10°) 1-2
  • Cittadella (6°) – Arzignano (9°) 2-2
  • Lumezzane (7°) – Alcione Milano (8°) 0-0

GIRONE B

  • Juventus Next Gen (5°) – Vis Pesaro (10°) 2-1
  • Pianese (6°) – Ternana (9°) 1-1
  • Pineto (7°) – Gubbio (8) 2-1

GIRONE C

  • Casertana (5°) – Atalanta U23 (11°) 1-0
  • Crotone (6°) – Audace Cerignola (9°) 1-1
  • Monopoli (7°) – Casarano (8°) 0-2

Nel  secondo turno subentrano le quarte classificate (LeccoCampobasso Cosenza), turno secco e in caso di parità nei 90 minuti si qualifica la squadra piazzata meglio in classifica (mercoledì 6 maggio).

Di seguito gli accoppiamenti:

Lecco – Giana Erminio

Cittadella-Lumezzane

Campobasso – Pineto

Juventus NG-Pianese

Cosenza – Casarano

Casertana – Crotone

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