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giovedì, Aprile 30, 2026
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Serie C: il programma del primo turno dei playoff.

Il programma dei playoff di serie C

Di
Salvatore Ciotta
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Domenica 3 Maggio iniziano i playoff di Serie C, con Juventus Ng-Vis Pesaro che sarà trasmessa in chiaro su Raisport alle ore 20.45. Di seguito il programma completo con le gare che in caso di parità al 90′, avanzerebbe chi ha chiuso più in alto la regular season: niente supplementari, niente rigori.

Girone A

Trento-Giana Erminio (ore 20)
Cittadella-Arzignano Valchiampo (ore 17:30)
Lumezzane-Alcione Milano (ore 20)
Girone B

Juventus Next Gen-Vis Pesaro (ore 20:45)
Pianese-Ternana (ore 20)
Pineto-Gubbio (ore 20)
Girone C

Casertana-Atalanta Under 23 (ore 20)
Crotone-Audace Cerignola (ore 20)
Monopoli-Casarano (ore 20)

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