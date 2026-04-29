Il calciomercato Lazio aveva in previsione una vera e propria asta per Mario Gila. Dalle ultime indiscrezioni sembra che non ci sarà più alcuna asta, perché il giocatore sembra aver ceduto alle avances del Milan. Intanto che Gila delinea il suo futuro, a Formello si pensa al suo sostituto.

Calciomercato Lazio, Gila verso Milanello, a Formello arriva Dominguez

Per il prossimo calciomercato la Lazio acquisterà almeno un difensore, soprattutto in vista dell’addio di Mario Gila. Max Allegri lo avrebbe richiesto specificamente, tant’è che Gerry Cardinale avrebbe dato il via libera all’idea di seguire il difensore. Si dovrà però trattare con Lotito, che non ha intenzione di svendere il difensore. Lo spagnolo, quindi, sembra sempre più vicino all’addio. Non solo lui, anche Romagnoli lascerà la Lazio, inoltre c’è anche da sottolineare che Gigot e Patric andranno in scadenza nel 2027.

Attualmente il pensiero fisso dei biancocelesti è la finale di Coppa Italia del 13 Maggio, ma ci si guarda intorno per la squadra del futuro. Il profilo cercato per sostituire Mario Gila è un centrale dotato di tecnica e qualità. Nel mirino ci è finito un difensore del campionato croato, ma di origini spagnole: Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Classe 2005, il calciatore è cresciuto nelle giovanili del Barcellona. Il suo valore si aggira attorno ai dieci milioni di euro. vedremo se la società affonderà il colpo in futuro.