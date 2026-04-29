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mercoledì, Aprile 29, 2026
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Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Greenwood: questa volta si può concretizzare

Di
Anna Rosaria Iovino
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juventus calcio
LUCIANO SPALLETTI SORRIDENTE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus potrebbe realizzare uno dei sogni più desiderati negli ultimi due anni: Mason Greenwood. L’attaccante inglese con passaporto giamaicano in forza al Marsiglia potrebbe arrivare alla Continassa.

Calciomercato Juventus, operazione Greenwood possibile

Per la prossima stagione alla Juve si riflette sulla riorganizzazione del reparto degli esterni offensivi. Si dovrà puntare su un buon mercato.  A Torino hanno un sogno neanche troppo nascosto: Mason Greenwood. Era il 2023 quando i bianconeri hanno dichiarato l’interesse per l’attaccante. Segue il primo contatto nel 2024, ma mai riusciti ad imbastire una trattativa. Intanto il giocatore è passato dal Bradford all’OM, dove in meno di due anni è totalmente rinato. Per lui gravi problemi extracampo, con le accuse e due arresti per stupro e violenza aggravata da parte della fidanzata Harriet Robson, poi cadute con tanto di riappacificazione e nascita di due figli. Dalla risoluzione dei problemi personali è seguita la rinascita dove ha trascinato la squadra a suon di gol.

Grazie alle sue giocare, il Marsiglia è rinato. Mason ha messo a segno quarantasette reti e 16 assist che sono valsi il secondo posto alla squadra di De Zerbi nella scorsa stagione e che, quest’anno, stanno permettendo al Marsiglia di rimanere attaccato alla zona per la Champions.

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