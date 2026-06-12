Il calciomercato Juventus potrebbe prendere una piega diversa nelle prossime settimane. La società della Vecchia Signora ha dato il benservito a Comolli. In attesa l’ufficialità dell’arrivo di Carnevali al suo posto.

Calciomercato Juventus, pronti ad ingaggiare Dibu Martinez, ma a Torino è pronto anche Oblak

A Torino una delle principali operazioni in lista è quella di trovare un nuovo portiere. La società sta lavorando da mesi alla ricerca del sostituto di Di Gregorio. La Juve ha fermato l’obiettivo su Dibu Martinez, le due parti hanno già avviato contatti e sono in fase di dialogo per capire di imbastire una trattativa. Il portiere argentino ha espresso la sua volontà di lasciare l’Inghilterra e di approdare a Torino. Martinez è molto convinto del futuro alla Juve e vuole solo il club bianconero, infatti si è già mosso per trovare casa a Torino. Nel frattempo, però, Jan Oblak resta il piano B per i bianconeri nel caso in cui la richiesta dell’Aston Villa per Martinez fosse troppo alta: i bianconeri tengono calda anche la pista per il portiere sloveno.