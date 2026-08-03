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lunedì, Agosto 3, 2026
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Calciomercato Inter, Romero è più vicino ma non basta: ecco cosa manca per chiudere

L'intesa con il Tottenham è ancora da trovare e la dirigenza nerazzurra dovrà prima alleggerire il reparto difensivo per affondare il colpo.

Di
Andrea Vantaggiato
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cristian gabriel romero ( foto di salvatore fornelli )
CRISTIAN GABRIEL ROMERO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Inter, il piano per arrivare a Romero: Pavard può sbloccare l’operazione

Esiste anche una seconda strada, decisamente più complicata. In caso di partenza di Luis Henrique, l’Inter potrebbe valutare di arretrare Pavard nel ruolo di esterno destro, considerando che sulla corsia ci sono già anche Diouf e lo stesso brasiliano. Al momento, però, questo scenario appare meno percorribile: Luis Henrique non sta attirando particolare interesse sul mercato e trovare una sistemazione non è semplice.

Sul fronte economico, il Tottenham continua a mantenere una valutazione di circa 40 milioni di euro. Una cifra che l’Inter considera trattabile, ma che dovrà essere accompagnata dalle cessioni necessarie per rendere sostenibile l’investimento.

La sensazione è che la trattativa sia entrata in una fase decisiva, ma prima di poter affondare il colpo la dirigenza nerazzurra dovrà completare almeno un’operazione in uscita. Solo dopo aver creato lo spazio necessario all’interno della rosa e del monte ingaggi, l’Inter potrà tornare a trattare con decisione per Cristian Romero, che resta il primo obiettivo per rinforzare il reparto arretrato in questa finestra di mercato.

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