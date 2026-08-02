ESCLUSIVA | Lecce – Otele, nessuna trattativa in chiusura: pista congelata

Lecce, nessuna accelerata per Otele: si valutano alternative

Nelle ultime ore il nome di Philip Otele è stato accostato con insistenza al Lecce, tanto da far ipotizzare un’operazione ormai in dirittura d’arrivo. Da quanto raccolto in esclusiva, però, la situazione è ben diversa. Possiamo infatti smentire che il trasferimento dell’esterno del Basilea al club giallorosso sia vicino alla conclusione. La trattativa, allo stato attuale, è tutt’altro che definita.

L’esterno nigeriano era effettivamente presente nella lista preparata dal direttore sportivo Stefano Trinchera per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Eusebio Di Francesco. Tra le parti ci sono stati contatti e il profilo è stato valutato con attenzione, così come quello di altri esterni seguiti dalla dirigenza salentina nel corso di queste settimane.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, però, il principale ostacolo è rappresentato dall’ingaggio del calciatore. Lo stipendio percepito da Otele è ritenuto troppo elevato rispetto ai parametri fissati dal Lecce e, proprio per questo motivo, la società ha deciso di raffreddare sensibilmente la pista, senza proseguire i dialoghi con la convinzione mostrata inizialmente.

Salvo improvvisi cambi di scenario, quindi, questa non sarà la settimana dell’approdo del classe 1999 in Salento. Al contrario, il Lecce è orientato a concentrare le proprie attenzioni su altri profili ritenuti economicamente più sostenibili e maggiormente in linea con la strategia societaria. Otele resta un nome monitorato, ma oggi il suo arrivo in giallorosso appare decisamente lontano.