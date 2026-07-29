Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
mercoledì, Luglio 29, 2026
Home Serie A Milan News Milan: ufficiale Diawara dal Troyes

Milan: ufficiale Diawara dal Troyes

Di
Salvatore Ciotta
-
12

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Nato a Parigi il 13 gennaio 2006, Diawara cresce calcisticamente in Francia nei settori giovanili del FC Solitaires Paris e del CA Paris-Charenton, prima di approdare, nel 2020, nel vivaio del Troyes. Dopo aver completato il proprio percorso di formazione nel Club francese, esordisce in Prima Squadra nel novembre 2024 in Coppa di Francia. Nella stagione successiva colleziona 17 presenze tra campionato e coppa nazionale, contribuendo alla promozione del Troyes in Ligue 1 e alla conquista del titolo di Ligue 2 mettendosi rapidamente in evidenza come uno dei giovani difensori più promettenti del campionato.

Difensore mancino, Diawara abbina qualità tecniche, forza fisica e personalità, caratteristiche che ne fanno un giovane di grande prospettiva, già protagonista del calcio professionistico francese e pronto a proseguire il suo percorso in rossonero.

Sankhoun Diawara indosserà la maglia numero 13.

Il Club rivolge a Sankhoun un caloroso benvenuto.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598