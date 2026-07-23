Calciomercato Juventus: ultimi giorni di Openda a Torino, avanza la candidatura di Zirkzee

Spalletti in allenamento è stato chiaro, facendo capire ai suoi ragazzi di fare vedere maggior impegno perchè molti di loro saranno ceduti. Ed in effetti la lista delle cessioni è lunga iniziando da Arthur, Koopmeiners, Joao Mario su cui c’è la Fiorentina ma anche Openda, Proprio quest’ultimo sabato assisterà all’amichevole della Juventus contro la Standard Liegi per poi trasferirsi al Lione che si accollerà l’intero ingaggio.

Al posto di Openda prende sempre più piede la candidatura di Zirkzee che è in uscita dal Manchester United, e con questa cessione i Red Devils potrebbero piazzare un colpo in attacco, resta aperta anche la pista che porta a Mateta del Crystal Palace.

Infine in uscita c’è anche Adzic che potrebbe essere prelevato dal Monza con la formula del prestito.