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lunedì, Luglio 13, 2026
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Calciomercato Juventus, per l’attacco si vira su Mateo Pellegrino

Di
Anna Rosaria Iovino
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78
parma calcio
MATEO PELLEGRINO SALUTA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus continua la corsa al nuovo attaccante e l’obiettivo su sposta tutto su Mateo Pellegrino. La dirigenza della ha presentato la prima offerta per l’attaccante argentino  molto apprezzato da Luciano Spalletti.

Calciomercato Juventus, obiettivo attacco numero uno: Mateo Pellegrino

Mateo Pellegrino, classe 2001, è un argentino che attualmente indossa la maglia del Parma. Il club dei Ducali valuta l’argentino circa 30 milioni di euro, a Parma non hanno intenzione di abbassare il prezzo, ma la società è disposta a discuterne anche una formula con prestito con obbligo di riscatto. Questa soluzione potrebbe favorire un eventuale accordo tra le due parti.

Pellegrino, nel frattempo, ha attirato l’interesse anche di altri club, tra questi la Fiorentina, ma la Juventus vuole mantenere una posizione di vantaggio sui Viola, così ha già lanciato una proposta ai Ducali. La risposta del Parma non è stata quella sperata. A Torino si prova ancora a trattare per far arrivare il francese Randal Kolo Muani, attaccante del PSG. Da Torino hanno già presentato diverse soluzioni, ma i francesi non vogliono favorire i bianconeri. L’ultima offerta è stata quella di 37 milioni di euro più bonus, ma i parigini valutano l’attaccante almeno 40 milioni di euro. 

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