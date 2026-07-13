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lunedì, Luglio 13, 2026
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Calciomercato Roma, archiviato Greenwood: occhi puntati su Diego Moreira e Alejandro Garnacho

Di
Anna Rosaria Iovino
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385
serie a enilive 2025 2026: hellas verona vs roma
L’ESULTANZA GIOIOSA DI GIAN PIERO GASPERINI DOPO IL GOL DI MALEN ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma cambia rotta e, dopo aver abbandonato la pista che portava a Greenwood, adesso gli occhi sono puntati su Diego Moreira e Alejandro Garnacho.

Calciomercato Roma, doppio colpo per l’attacco Moreira-Garnacho

Il nuovo diesse giallorosso studia la strategia migliore per i prossimi acquisti della Roma. Nelle intenzioni c’è quella di acquistare subito Moreira, valutato circa 50 milioni ma con margini di trattativa (la Roma può offrire 38, bonus inclusi). Oltre a Moreira, in lista ci sarebbe anche l’intenzione di provare a convincere il Chelsea a lasciare partire Garnacho con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’argentino potrebbe lasciare senza troppi problemi, anche perché è stato messo fuori rosa dal Chelsea. Garnacho aprirebbe con piacere verso la Roma, anche perché avrebbe la possibilità di giocare la prossima Champions League. La destinazione giallorossa affascina il giocatore anche perché avrebbe modo di ricongiungersi con l’amico e punto di riferimento Paulo Dybala. La combo di mercato Garnacho-Moreira consentirebbe alla Roma di rafforzarsi su due fronti.

 

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