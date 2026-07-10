Il calciomercato Roma in forte accelerata, si continua a lavorare senza sosta per consegnare a Gian Piero Gasperini un attacco più forte e incisivo in vista della nuova stagione. Nelle passate settimane la dirigenza giallorossa era orientata su Greenwood, pista ormai abbandonata. Tony D’Amico ha iniziato a muoversi su altri profili per l’attacco del Gasp.

Calciomercato Roma, si lavora ad Alejandro Garnacho, esterno del Chelsea e Nicolò Tresoldi del Bruges

La Roma, dopo aver lavorato per settimane all’operazione Greenwood, ha abbandonato la pista per investire energie e soldi in profili diversi. La dirigenza capitolina è tornata a valutare nuovi profili per alzare la qualità della rosa a mister Gasperini. Archiviato il nome di Greenwood, tra i nuovi nomi spuntati, ci sono quelli di

Il profilo del giocatore dei Blues piace molto, ma la trattativa non è per niente semplice. Il club inglese insiste per una cessione a titolo definitivo escludendo, al momento, la formula del prestito che la Roma gradirebbe. Intanto, che a Roma sono pronti a dire addio a Artem Dovbyk, il quale non lascerà solo spazio libero, ma porterà anche risorse economiche, in capitale hanno già trovato il sostituto: Nicolò Tresoldi del Bruges, pronto a vestire il giallorosso.