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giovedì, Luglio 9, 2026
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Calciomercato Lazio, doppio colpo in Croazia: Dominguez e Stojkovic

Di
Anna Rosaria Iovino
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CLAUDIO LOTITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Calciomercato Lazio prende una svolta positiva in questa sessione estiva. Secondo le ultime indiscrezioni, la società di Formello è vicina a mettere a segno un doppio colpo in Croazia, precisamente alla Dinamo Zagabria, con Dominguez e Stojkovic.

Calciomercato Lazio, ecco Dominguez e Stojkovic: doppio colpo alla Dinamo Zagabria

La Lazio è pronta ad accelerare per chiudere la trattativa con Sergi Dominguez, uno dei profili principali per rinforzare il reparto difensivo a Rino Gattuso. La partenza di Mario Gila aiuterà il club capitolino a muoversi sul mercato, in quanto a Formello, senza soldi in entrata per una cessione, non possono muoversi soldi in uscita. Intanto il club biancoceleste continua ad intervenire sul mercato per consegnare a Gennaro Gattuso un centrale in grado di garantire affidabilità, fisicità e margini di crescita. Per chiudere per il difensore, manca da sciogliere l’aspetto economico. La valutazione di Sergi Dominguez dalla Dinamo Zagabria è di circa 15 milioni di euro. La Lazio punta a chiudere l’operazione intorno agli 11 milioni.

Intanto che si tratta per Dominguez, sul tavolo c’è anche la trattativa per Luka Stojkovic. Molto probabilmente, Asp, del Bayern Monaco, salterà, così la Lazio ha pensato di correre ai ripari con il giocatore della Dinamo Zagabria e costruire così un doppio affare da mettere a segno. Le idee ci sono, bisognerà solo trovare l’accordo sull’aspetto economico.

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