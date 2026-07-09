Calciomercato Serie B: Palermo fuori tempo massimo per Marras, Pisa forte anche su Zanon, Azzi al Modena

Il Palermo ha provato a tentare il sorpasso sul Pisa per Marras del Mantova, ma l’offerta era pervenuta oltre il tempo massimo e per una volta ha prevalso la serietà con la società virgiliana che non ha mai avuto dubbi sul vendere il giocatore al club nerazzurro. Marras e Leone saranno quindi due giocatori nerazzurri con gli annunci ufficiali che potrebbero già arrivare domani, mentre si cerca di stringere per Zanon della Carrarese.

Paulo Azzi alla fine ha scelto il Modena, l’ex Monza tornerà dove ha già giocato con il Palermo che ha avuto dubbi sul ragazzo viste le non perfette condizioni fisiche dopo l’ultima operazione.

Infine l’Avellino sta per definire l’acquisto di Di Maggio dall’Inter, il Mantova è forte su Keita del Villefranche, il Sudtirol è sulle tracce di Mixtur, ed attende dal Bologna Pyythia e Stivanello.