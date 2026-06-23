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martedì, Giugno 23, 2026
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Calciomercato Serie B: Palermo scatenato, Hernani e Romano, Diamanti a Cesena.

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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Il Palermo dopo aver  chiuso per Luvumbo dal Cagliari, e’ molto vicino a Hernani del Monza ma anche ad Alessandro Romano dalla Roma con una operazione di prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni, mentre la Roma si riserverebbe una clausola di ricompra intorno ai 10 milioni di euro.

La Juve Stabia sta per annunciare il nuovo Ds ed il nuovo allenatore, per il primo si pensa a Stefanelli dell’Empoli, mentre nelle ultime ore De Giorgio ha sorpassato D’Angelo.  Il Cesena sembra aver scelto l’ex Livorno Diamanti come nuovo allenatore, una scelta a sorpresa visto che l’ex fantasista azzurro sarebbe al debutto come tecnico in Italia.  Infine la Sampdoria ha scelto Corradi come nuovo allenatore, ma i tifosi non sonomd’a cordo con la scelta ed hanno organizzato un sit in di protesta.

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