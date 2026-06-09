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martedì, Giugno 9, 2026
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Calciomercato Serie B: a Pisa si prepara la rivoluzione, Palermo su Cassandro, il Modena ha scelto Bonato come DS

Il punto sulla serie B

Di
Salvatore Ciotta
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Calendario Serie B
Fonte Lega B

Il Pisa ieri ha ufficialmente esonerato Hiljemark, per il tecnico svedese un campionato di Serie A da incubo ed una retrocessione già certa a Febbraio, per lui si aprono le porte di una nuova avventura nella Serie B svedese. Al posto di Hiljemark il favorito ad oggi resta Fabio Pecchia, in corsa anche Zanetti tra oggi e domani atteso annuncio ufficiale. Sul fronte giocatori a Pisa sarà rivoluzione con molti big pronti a partire, da Loyola ad Aebischer ma anche Tourè, Tramoni e Durosinmi, per gli arrivi ad oggi nessuna certezza con al momento le uniche voci che riguardano Daffara e Faticanti della Juventus.

Il Palermo sarà protagonista nella prossima stagione, servono rinforzi in tutte le parti del campo ed il primo dovrebbe essere il difensore Cassandro di proprietà del Como ma nella scorsa stagione al Catanzaro dove ha sfiorato la Serie A, valutazione intorno ai tre milioni di euro.

Il Modena inizia a muoversi, il primo tassello è Nereo Bonato nel ruolo di Ds, mentre per la panchina piace Galloppa reduce dalla vittoria nel campionato primavera con la Fiorentina.

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