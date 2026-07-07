Calciomercato Serie B: doppio arrivo a Pisa, Zanimacchia al Padova, Olzer al Modena

Il Pisa ha praticamente definito gli arrivi di Giuseppe Leone dalla Juve Stabia, e di Marras dal Mantova ed ora è alla ricerca di una punta centrale e di due esterni, con Abiuso e Zanon che sono le prime scelte ma che la Carrarese non vuole svendere.

Il Padova è ormai ai dettagli con il Modena per il centrocampista Zanimacchia, il club gialloblu annuncerà a breve il fantasista Olzer dal Sudtirol, con Bozhanaj che potrebbe fare il percorso inverso.

Il Palermo dopo aver annunciato Cassandro, ieri ha ufficializzato Hernani dal Monza, la Sampdoria a sorpresa tenta Lorenzo Insigne reduce dalla retrocessione con il suo Pescara ed alla ricerca di una nuova avventura. Infine Djuric e Baschirotto lasceranno la Cremonese, mentre il Verona ha in uscita Oyegoke, Bradaric, Cham, Yellu, Harroui, Kieron Bowie, seguito da Cagliari e Sassuolo, oltre a Sarr, Mosquera e Isaac.