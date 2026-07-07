Il calciomercato Roma continua la sua corsa verso nuovi profili da sondare e provare a portare in capitale. Secondo il quotidiano Foot Mercato i giallorossi sarebbero sulle tracce di Simon Adingra.

Calciomercato Roma, Simon Adingra per il reparto avanzato

La Roma sta sondando il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi in vista della prossima stagione. Gian Piero Gasperini ha chiesto alla società dei Friedkin di aver necessità di ricevere almeno un rinforzo per ogni reparto. Si prova a rinforzare il reparto offensivo, e per la lista degli esterni offensivi spunta il nome di Adingra.

Il giocatore ivoriano, classe 2002, è di rientro al Sunderland dopo la stagione in prestito al Monaco. Il dirigente giallorosso, D’Amico, avrà un arduo compito, anche perché dovrà fare i conti con una folta concorrenza, visto che sull’ivoriano ci sarebbero anche il Lipsia e tre club di Premier League. Intanto, nel Principato sperano ancora di riuscire a prolungare il prestito: l’ultima parola spetterà agli inglesi dopo le valutazioni di tutte le offerte che arriveranno.

Al momento non risultano contatti ufficiali tra le parti, ma l’interesse della Roma conferma la volontà del club di continuare a sondare il mercato degli esterni offensivi. Ad oggi non risultano grandi nomi per il reparto, quello di Adingra rappresenta quindi un profilo da seguire nelle prossime settimane, anche se le priorità della dirigenza giallorossa restano legate alle operazioni considerate più avanzate.