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lunedì, Luglio 6, 2026
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Calciomercato Roma, si lavora a Tresoldi: Gasperini chiede il centravanti del Bruges

Di
Anna Rosaria Iovino
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54
serie a enilive 2025 2026: roma vs milan
UN MEZZO SORRISO DI GIAN PIERO GASPERINI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma avanza verso nuove trattative da imbastire. I giallorossi devono consegnare una rosa completa a mister Gasperini che nella prossima stagione avrà un gran da fare. Per disputare alla grande le competizioni bisogna avere una squadra all’altezza. Intanto, il tecnico, chiede Tresoldi, centravanti del Bruges che piace molto al tecnico giallorosso. Operazione fattibile con la cessione di Dovbyk. 

Calciomercato Roma, via Dovbyk, a Trigoria si muovo per Tresoldi, attaccante del Bruges

Gasperini le studia tutte per rinforzare la sua Roma in vista della prossima stagione. Tra la lista delle preferenze del tecnico di Grugliasco spunta anche Nicolò Tresoldi, attuale centravanti del Bruges. Nicolà è un talentuoso giovane molto seguito negli ultimi mesi e per il quale il tecnico nutre stima profonda. La Roma punta all’italo-tedesco per farne il vice-Malen in attesa che il 21enne.

L’arrivo del giocatore del Bruges costerà il posto ad Artem Dovbyk, il quale sembra sempre più vicino al Genoa. L’ucraino non rientra più nei piani tattici dell’allenatore e rappresenta al momento un esubero. Il Bruges valuta Tredolsi 25 milioni di euro, il club di Trigoria vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, con le stesse modalità con cui verrebbe ceduto Dovbyk al Genoa. Dalla sua parte la roma ha anche il gradimento del giocatore che, oltre a giocare in Italia avrebbe il valore aggiunto di disputare la Champions League.

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