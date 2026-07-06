Calciomercato Serie B: il Pisa fa la spesa a Carrara, Zuelli verso il Thun, Brighenti torna a Vicenza

Il Pisa prova a chiudere un doppio colpo dalla Carrarese, una trattativa che va avanti da diversi giorni con alla fine Abiuso e Zanon che potrebbero vestire la maglia nerazzurra. Il club nerazzurro potrebbe mettere sul piatto per entrambi una cifra di circa 4/5 milioni, con Abiuso che è voluto fortemente da Bianco mentre Zanon è stato nella scorsa stagione il miglior esterno destro del campionato cadetto.

Un altro carrarino potrebbe fare le valigie, con Zuelli che è tentato dall’offerta del Thun neo campione svizzero, anche se al momento l’offerta del club svizzero è ritenuta bassa.

Brighenti a 36 anni lascia il Catanzaro per far ritorno al Vicenza per la terza volta in carriera, scelta dettata anche da motivi familiari. Il Modena ha messo nel mirino l’esterno Aurelio dello Spezia,, a centrocampo piace Comotto del Milan,, mentre per l’attacco il club gialloblu pensa ad Ambrosino. Infine il Mantova è molto vicino ad Ignacchitti dell’Empoli, mentre Felipe Jack potrebbe passare dal Como alla Cremonese.