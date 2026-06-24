Calciomercato Serie B: Lind resta in Danimarca, Pisa su Leone ma non solo, Llanes verso Arezzo, Avellino asse con Juventus

Il Pisa ha ceduto l’attaccante Lind al Nordsjelland per un totale tra parte fissa e bonus di circa 4,7 milioni, soldi che verranno destinati ad un nuovo attaccante possibilmente italiano con occhi puntati su Adorante, Stiven Shpendi o Bonazzoli. A centrocampo il club nerazzurro pensa allo svincolato Leone ex Juve Stabia, operazione molto ben avviata, mentre in uscita ci sono Meister e Semper.

La Carrarese lascerà andare il difensore Llanes, su di lui c’è l’Arezzo che è sicuro di chiudere l’operazione nelle prossime ore, a Carrara potrebbe arrivare Spinaccè dall’Inter. L’Avellino ha chiesto alla Juventus il centrocampista Faticanti, mentre per l’attacco piace Pecorino, mentre per la fascia sinistra piace Moruzzi dell’Empoli che ha anche presenze nella U21 di Baldini.

Infine Al Vicenza piacciono Vasic del Palermo e Moncini svincolato dal Bari, l’Entella valuta Cistana, l’Empoli deve ancora scegliere Ds ed allenatore, per il ruolo di Direttore si pensa a Vaira ex Pisa, mentre per la panchina piacciono Andreoletti e Troise.