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giovedì, Giugno 11, 2026
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Calciomercato Serie B:per Bianco al Pisa manca ufficialità, Bonfanti e Marin piacciono al Palermo, Juve Stabia salva

Il punto sulla Serie B

Di
Salvatore Ciotta
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Calendario Serie B
Fonte Lega B

La Juve Stabia è ufficialmente salva, il nuovo Presidente è Alfredo Guerri ed ora a Castellammare si può iniziare a fare la programmazione per il prossimo campionato di Serie B che non vedrà Lovisa in partenza verso Bolzano ed Abate che firmerà con il Torino.

Il Pisa riparte da Paolo Bianco, l’ormai ex Monza firmerà un biennale con opzione per il terzo a lui l’arduo compito di riportare il club toscano in serie A, che vedrà ancora in nerazzurro Akinsanmiro su cui l’Inter non ha esercitato il contro riscatto.

Il Palermo ha messo gli occhi su due ex Pisa, piacciono il difensore Bonfanti dell’Atalanta e Marius Marin svincolato ex Pisa due giocatori che Inzaghi ha già allenato sotto la Torre e che potrebbero essere fondamentali per la scalata alla Serie A.

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