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sabato, Luglio 11, 2026
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Calciomercato Serie B: il Pisa accelera per Correia, Scuffet piace al Venezia, Beruatto e Sernicola per il Benevento

Il punto sulla serie B

Di
Salvatore Ciotta
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IL Pisa dopo aver definito le trattative per Marras dal Mantova e per Leone dalla Juve Stabia, cerca di accelerare per l’arrivo del mediano Correia dalla Juve Stabia, anche se l’offerta da tre milioni e mezzo più il cartellino di Bonfanti è stata rifiutata dalla dirigenza dei campani.

Sempre il Pisa ha in uscita il portiere Scuffet, su di lui la Sampdoria ma nelle ultime ore si è fatto avanti il Venezia che vorrebbe tesserarlo come secondo.

Il Benevento ha sistemato le fasce, è già ufficiale l’acquisto di Beruatto dal Pisa, mentre a destra potrebbe arrivare Sernicola che è in uscita dalla Cremonese ma anche lui ex nerazzurro.

Infine l’Arezzo ha ufficializzato lo svincolato Cerri ex Cesena, mentre il Palermo è ad un passo da Rao del Napoli.

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