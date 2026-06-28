Nel Ricordo di Giuseppe Rizza l’ex calciatore di Livorno e Juve Stabia

In occasione del sesto memorial dedicato a Giuseppe Rizza, che si terrà nella sua Noto, il Circolo Velico Stabia desidera rinnovare il proprio affetto e la propria vicinanza alla famiglia del giovane calciatore, indimenticato orgoglio che ha vestito con onore e passione la maglia della Juve Stabia. Giuseppe non è solo un ricordo sportivo, ma una presenza viva nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, un “angelo del cielo” che continua a ispirare valori di lealtà e impegno.

Il mondo dello sport stabiese si stringe attorno a questo momento di memoria, con le voci dei vertici del Circolo che hanno voluto testimoniare il valore di questo legame.

Dottor Giuseppe Esposito, Presidente del Circolo Velico Stabia:

“Ricordare Giuseppe Rizza non è solo un dovere morale, ma un atto di profondo rispetto verso un ragazzo che ha saputo onorare la maglia della Juve Stabia con fierezza. La sua dedizione e il suo esempio restano vivi nella nostra comunità. In questo sesto memorial, il nostro Circolo si unisce al cordoglio e al ricordo collettivo, confermando la propria vicinanza incondizionata alla sua famiglia.”

Dott. Vincenzo Verde, Direttore Tecnico:

“Nel mondo dello sport, la tecnica e il talento sono fondamentali, ma è l’umanità a definire il vero campione. Giuseppe Rizza ha lasciato un segno indelebile per la sua integrità e per la passione che metteva in campo. Siamo orgogliosi che il suo nome sia legato alla storia sportiva della nostra terra e ci uniamo con commozione al ricordo di un atleta straordinario.”

Dott. Gianluca Apicella, Responsabile della Comunicazione:

“Per me, Giuseppe non è solo il calciatore che abbiamo applaudito, ma un legame umano che va ben oltre il rettangolo di gioco. Portarlo nel cuore è naturale, perché Giuseppe era ed è luce. In questo giorno di memoria, voglio inviare un abbraccio personale, fortissimo e sincero, alla sua famiglia e, in modo particolare, a sua sorella Veronica. Siete un esempio di forza e il mio pensiero è costantemente rivolto a voi. Giuseppe resterà sempre parte della nostra famiglia.”

Il Circolo Velico Stabia, nel celebrare la memoria di Giuseppe Rizza, conferma la propria missione di luogo di aggregazione che non dimentica chi ha contribuito a scrivere, con impegno e umanità, pagine importanti per la nostra comunità.