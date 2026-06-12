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venerdì, Giugno 12, 2026
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Calciomercato Serie B: il Pisa attende Bianco, Liberali verso Como, Cioffi alla Carrarese, Galloppa al Modena

Il punto sulla serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
382
Udinese
GABRIELE CIOFFI PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Pisa ha scelto Paolo Bianco come successore di Hiljemark, ma per il suo arrivo ci sarà da attendere che il Monza lo liberi, magari anche puntando sul fatto che al club lombardo piace Gilardino che è a libro paga del Pisa.

Liberali è indubbiamente l’uomo del momento, a Catanzaro anche grazie ad Aquilani è esploso e sule sue tracce ci sono Sassuolo ed anche il Como che nelle ultime ore sembra aver messo la freccia con Fabregas suo principale sponsor.

La Carrarese è orfana di Antonio Calabro che firmerà con il Padova, sotto le apuane arriverà Cioffi ex Verona ed Udinese, un tecnico chiaramente fuori categoria e che potrà far crescere ulteriormente i marmiferi.

Infine il Modena è riuscito a convincere Daniele Galloppa, che dopo la vittoria in campionato primavera con la Fiorentina firmerà un biennale.

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