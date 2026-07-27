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martedì, Luglio 28, 2026
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Italia, chi sarà il nuovo CT? Maldini e Leonardo verso le dimissioni

Caccia al nuovo allenatore, ma è caos

Di
Ilda Ceriku
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197
Maldini
PAOLO MALDINI PERPLESSO

Italia, è caos

Sembrava fatta per Pirlo come nuovo allenatore dell’Italia, poi il caos dovuto ai rapporti lavorativi del tecnico con un book di scommesse russo. Saltata l’ipotesi Pirlo ecco di nuovo scattare il toto allenatore, Conte, Mancini, tanti i nomi in ballo e quel Thiago Motta che secondo Maldini e Leonardo potrebbe rappresentare la giusta alternativa a Pirlo. Ma regna il caos, tensioni e polemiche che potrebbero portare alle dimissioni di Leonardo e Maldini. Ore intense e caldissime per il futuro della Nazionale, staremo a vedere.

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