Italia, chi sarà il nuovo CT? Maldini e Leonardo verso le dimissioni

Italia, è caos

Sembrava fatta per Pirlo come nuovo allenatore dell’Italia, poi il caos dovuto ai rapporti lavorativi del tecnico con un book di scommesse russo. Saltata l’ipotesi Pirlo ecco di nuovo scattare il toto allenatore, Conte, Mancini, tanti i nomi in ballo e quel Thiago Motta che secondo Maldini e Leonardo potrebbe rappresentare la giusta alternativa a Pirlo. Ma regna il caos, tensioni e polemiche che potrebbero portare alle dimissioni di Leonardo e Maldini. Ore intense e caldissime per il futuro della Nazionale, staremo a vedere.