Lussemburgo-Italia 0-1: buona la prima! Con un gol di Pio Esposito, gli Azzurri di Baldini ottengono una vittoria importante

Allo Stade de Luxembourg è appena terminato il match in amichevole tra Lussemburgo-Italia. La prima uscita ufficiale della Nazionale degli Azzurri affidata al ct Baldini. La sfida è terminata con il risultato di 1-0 per l’Italia. In gol Francesco Pio Esposito (49′). Nonostante le numerose occasioni la gara finisce così. Prima uscita degli Azzurri positiva, l’Italia riparte con un nuovo look, nuovo ct e una vittoria.

Lussemburgo-Italia, il tabellino

Il primo tempo abbiamo osservato un’Italia propositiva in questa prima amichevole contro il Lussemburgo. La Nazionale di Baldini parte un po’ con il freno a mano tirato, sarà l’emozione. Prima frazione di gioco all’insegna di numerose occasioni create. Per primo ci prova Ndour. Sono due i tentativi di Pio Esposito, di tacco e in rovesciata, entrambi fuori. Peccato! Arriva anche l’occasione di Pisilli, calcia sull’esterno della rete e Koleosho, nei secondi finali della prima frazione di gioco si fa parare il tiro da Moris da buona posizione. Fine primo tempo, squadre sullo 0-0. L’Italia meritava di più per le occasioni create, ma deve essere più determinata ed incisiva.

Il secondo tempo, che inizia senza alcun cambio tra le due formazioni, vede l’Italia ripartire in accelerazione. Passano pochi minuti e arriva il gol. Rete di Francesco Pio Esposito. E finalmente l’Italia la sblocca col colpo di testa dell’attaccante sull’assist di Pisilli da calcio d’angolo. Pio Esposito vicino al raddoppio con doppietta personale diverse volte, ma non trova mai la strada del gol. Gli azzurri ci provano in ogni modo e arrivano vicini al raddoppio tante volte. Numerose le occasioni sprecare di Ndour, Koleosho e Fini. L’Italia sbatte continuamente contro un muro Senza mai trovare gol. Il Lussemburgo si difende bene. La prima uscita dell’Italia affidata a Baldini è positiva e si conclude con una vittoria degli Azzurri di misura (1-0).

Lussemburgo (4-5-1): Moris – Jans, Korac, Carlson, Michael Pinto (67′, Mahmutovic) – V.Thill (78′, Thill S.), Martins, Olesen (86′, Gonçalves), Moreira, Bohnert (66′,Kadamani) – Sinani (86′, Curci). Ct: Jeff Strasser. A disposizione: Tiago Pereira, Fox – Mahmutovic, Veiga, Selimovic – E.Duarte, D.Duarte, S.Thill, Miguel Gonçalves – Curci, Muratovic, Kadamani.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Favasuli (67′, Fortini) Comuzzo (76′, Mane), Chiarodia, Bartesaghi (90′, Ahanor); Ndour, Lipani (76′, Dagasso), Pisilli; Cherubini (67′, Fini), Pio Esposito (76′, Pio Francesco Esposito), Koleosho (90′, Inácio). Ct: Silvio Baldini. A disposizione: Daffara, Palmisani – Palestra, F.Mané, Reggiani, Ahanor, Fortini – Berti, Faticanti, Dagasso – S.Fini, Ekhator, Camarda, Samuele Inácio.

Reti: 49′ st, Esposito Pio Francesco (I).

Ammonizioni: 51′, Lipani (I); 93′, Carlson (L).

Espulsioni: –