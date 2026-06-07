Grecia-Italia 0-1: Pio Esposito trascina gli azzurri alla seconda vittoria consecutiva

Al Pankritio Stadium di Heraklion si è appena conclusa la sfida amichevole tra Grecia-Italia. La partita in terra ellenica è terminata 1-0 per la formazione italiana. Seconda uscita per gli Azzurri guidati dal nuovo ct Baldini che, dopo il primo successo contro il Lussemburgo (1-0), vincono anche questa sera. In gol Pio Esposito (18′).

Grecia-Italia, il tabellino

Il primo tempo con una buona prestazione da parte degli azzurri. Oltre al gol di Pio Esposito, al 18esimo, la Nazionale di Silvio Baldini ha creato tante situazioni pericolose alla retroguardia dei padroni di casa. Senza, inoltre, rischiare nulla dietro. Quasi 0 palloni toccati da parte di Donnarumma. La prima frazione di gioco termina 1-0 per gli Azzurri.

Il secondo tempo ricco di emozioni. L’Italia crea un’azione dopo l’altra. Il gol purtroppo non arriva. Ellenici mai veramente pericolosi. L’Italia cresce bene e a piccoli passi. Unica nota negativa della serata il rosso a Reggiani. Italia costantemente propositiva e molto attenta in fase arretrata. Finisce 1-0 per la formazione di Baldini nonostante quasi tutto il secondo tempo abbia giocato con un uomo in meno.

Grecia (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis (47′, Rota); Vagiannidis (76′, Tetteh), Triantis (62′, Androutsos), Mouzakitis (76′, Zafeiris), Kiriakopoulos (62′, Tsimikas); Tzolis (88′,Pavlidis); Masouras (62′, Kyziridis), Douvikas (88′, Kostoulas). Ct: Ivan Jovanovic. A disposizione: Tzolakis, Mandas – Mavropanos, Rota, Ntoi, Tsimikas – Androutsos, Kourbelis, Kontouris, Zafeiris – Kostoulas, Tetteh, Kyziridis, Pavlidis.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Ahanor (47′, F.Mané), Comuzzo (55′, Reggiani), Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani (74′, Degasso), Ndour; Koleosho (87′, Faticanti) Esposito (87′, Camarda), Ekhator (46′, Fini – 74′, Favasulli). Ct: Silvio Baldini. A disposizione: Daffara, Palmisani – Fortini, F.Mané, Reggiani – Favasuli, Berti, Faticanti, Dagasso – Fini, Inacio, Cacciamani, Camarda.

Reti: 18′, Pio Esposito (I).

Ammonizioni: 31′, Lipani (I); 44′, Ahanor (I); 82′, Favasulli (I).

Espulsioni: 68′, Reggiani (I).