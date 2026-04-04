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lunedì, Aprile 6, 2026
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L’Italia dei ‘bamboccioni’, gli azzurri volevano il premio qualificazione… | Il retroscena

Le polemiche azzurre...

Di
Fabiano Corona
-
34
nazionale italiana di calcio
GENNARO GATTUSO AMAREGGIATO LASCIA LA NAZIONALE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

I calciatori azzurri parlavano di ‘premio qualificazione’, l’ira di Gattuso

Come riporta la Repubblica un gruppo di calciatori azzurri si era informata nei giorni precedendi la sfida tra Bosnia e Italia sull’esistenza o meno di un premio qualificazione. Si parlava di una cifra intorno ai 300mila euro lordi, da dividere tra tutti i 28 convocati: poco più di 10mila euro a testa. I giocatori ne hanno discusso con lo staff tecnico. Una mossa sicuramente inopportuna e intempestiva, alla vigilia di una sfida decisiva e delicata.

Gattuso dice no

Sempre secondo la Repubblica: “Si discuteva di una cifra intorno ai 300mila euro, ovviamente da dividere per tutti e 28 i convocati. Insomma, poco più di 10mila euro a testa. I calciatori ne hanno parlato con alcuni elementi dello staff tecnico, le figure a loro più vicine. Una mossa evidentemente inopportuna e intempestiva. È servito l’intervento di Gattuso per dissuaderli: l’ex ct gli ha fatto capire quanto fosse fuori tempo quella richiesta. Il senso delle sue parole: meritiamoci la qualificazione sul campo, poi vedremo. Il triste epilogo della storia ha dato ragione a Rino, ma sintetizza l’animo con cui alcuni calciatori sono arrivati alla sfida che poteva riportare la Nazionale ai Mondiali“.

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