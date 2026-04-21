Punto GG – Sarri regala lo scudetto a Chivu; Spalletti vede il secondo posto

L’Inter non si ferma e giunge ad un passo dal titolo; cade il Napoli contro la Lazio

Quindici punti a disposizione, dodici di vantaggio sulle seconde; questo il conto alla rovescia che Chivu deve aver “appeso” alle pareti di Appiano Gentile e sugli armadietti dei suoi giocatori. La vittoria col Cagliari, “stappata” nella ripresa, certifica senza alcun dubbio la volontà dei nerazzurri di conquistare prima possibile la matematica certezza del titolo e al contempo fiocca le speranze del Napoli che infatti subisce una severa lezione di gioco e di risultato da parte dell’antico maestro Sarri; per la Lazio è la quarta vittoria consecutiva in trasferta sul terreno partenopeo: se non fosse un record ci mancherebbe poco… I biancocelesti sembrano pronti per la sfida di mercoledì sera a Bergamo che potrebbe valere la finale di Coppa Italia e forse il salvataggio almeno parziale della stagione.

Il Como cade ancora: lotta a tre per il secondo posto?

Un solo punto nelle ultime tre partite certifica lo stato di crisi in casa Fabregas; i lariani sul più bello perdono colpi, forse schiacciati da una responsabilità che prima non avevano ed ora paiono più concentrati sulla Coppa Italia che non sulla possibilità di entrare nella prossima Champions League. A Sassuolo la squadra ha mostrato ancora il fianco dal punto di vista fisico e tattico, con gol subiti in fotocopia rispetto alle ultime esibizioni; bella soddisfazione per Grosso, forse fin qui sottovalutato dalla critica troppo esterofila ed inebriata dal tecnico spagnolo; sarebbe curioso vedere dove sarebbero arrivati i due se si fossero seduti ad inizio stagione sulle panchine invertite…

Il Milan vince a Verona grazie a Rabiot ed aggancia il Napoli ma per il secondo posto ora c’è anche la Juve, attesa a al Meazza domenica sera. Spalletti si libera del Bologna senza troppi patemi e ritrova perfino il gol di David!

Roma e Atalanta non si fanno troppo male all’Olimpico ma forse compromettono i loro rispettivi obiettivi massimi e dovranno per forza di cose ripiegare sul “premio” di consolazione che per entrambe si chiama Europa League, anche se i bergamaschi dovranno per forza utilizzare la via della Coppa Italia per poterla raggiungere.

Salvezza: niente è cambiato; continua il duello tra Di Francesco e Giampaolo

L’ultimo turno non modifica la situazione in coda; Lecce e Cremonese non riescono a superare Fiorentina e Torino e rimangono impantanate a cinque punti dall’ultima posizione valida per la salvezza occupata dal Cagliari. Calendario alla mano la prossima giornata offre un assist ai giallorossi salentini: sapranno approfittarne?