Il calciomercato Juventus non si concentra solo su grandi nomi e giovani talenti, Luciano Spalletti ha intenzione anche di affidarsi a giocatori di esperienza che conosce bene. Tra i possibili nomi avvicinati ai bianconeri nella prossima sessione, spunta anche quello di Lorenzo Pellegrini.

Calciomercato Juventus, Lorenzo Pellegrini a parametro zero

La suggestione Lorenzo Pellegrini non è solo legata al suo parametro zero, il giocatore potrebbe arrivare perché piace a Spalletti ed i due si conoscono bene da anni. Mentre la Juve ci pensa, Lorenzo Pellegrini è in scadenza di contratto con la Roma e ancora non ha rinnovato. Pellegrini sarebbe perfetto alla Juventus della prossima stagione, quella che dovrà fare uno sforzo maggiore per lottare per livelli più alti di quelli attuali, soprattutto in Europa. Spalletti potrebbe chiamare Pellegrini e usarlo come mezzala in un 4-3-3, oppure come trequartista centrale in un 4-2-3-1, o nel mezzo spazio nel 3-4-2-1. Un giocatore duttile e di esperienza insomma.

Il tecnico Spalletti lo conosce e lo apprezza. In una intervista, anche il giocatore giallorosso conferma la sua stima, e dichiara: “Spalletti mi stima e mi vorrebbe in bianconero? Col mister ho un grande rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti fantastici e ho apprezzato la bella persona e l’allenatore fuori dal normale che è. Ma la mia felicità sarebbe arrivare con la Roma tra le prime quattro. Visto che in questo momento non dipende solo da noi, ciò che possiamo fare è cercare di vincere tutte le partite rimaste, poi alla fine si vedrà”.