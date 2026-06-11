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giovedì, Giugno 11, 2026
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Calciomercato Roma, Matteo Ruggieri in pole: ma gli osservatori di Trigoria hanno il mirino puntato anche in Brasile

Di
Anna Rosaria Iovino
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402
serie a enilive 2025 2026: hellas verona vs roma
L’ESULTANZA GIOIOSA DI GIAN PIERO GASPERINI DOPO IL GOL DI MALEN ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Roma avanza anche per rinforzare la difesa. Gian Piero Gasperini ha bisogno di nuovi rinforzi nella retroguardia per la nuova stagione in arrivo. I nomi sono tanti, ma la dirigenza sta lavorando a qualche nome nello specifico.

Calciomercato Roma, occhi in Brasile e su Mattero Ruggieri

Gli osservatori della Roma sono alla continua ricerca di nuovi giocatori da portare a corte di Gian Piero Gasperini. Nelle ultime settimane l’attenzione è puntata con grandissima decisione sul mercato del Brasile. Gli scout di Trigoria stanno monitorando con attenzione i migliori talenti del Brasileirao, dove stanno cercando soprattutto un centrale moderno, veloce nei recuperi e abile nell’impostazione del gioco dal basso. Insomma, tutte le caratteristiche gradite ed importanti per il gioco a cui è abituato Gasperini. I primi sondaggi esplorativi guidati dagli intermediari internazionali sono già partiti.

Intanto la Roma, per la difesa, pensa anche a Matteo Ruggieri. Gian Piero Gasperini vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell’Atalanta. Ruggeri è passato all’Atletico Madrid l’estate scorsa. In Spagna ha disputato una stagione grandiosa, condita da 47 presenze e i 7 assist, finendo così tra gli obiettivi giallorossi per rinforzare la fascia sinistra. Gli spagnoli chiedono 17 milioni di euro per far partire l’ex Atalanta, la Roma è pronta a trattare, ma prima deve pensare alle cessioni.

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