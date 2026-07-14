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martedì, Luglio 14, 2026
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Calciomercato Lazio, dopo Pedraza e Doekhi è il momento di Sergi Dominguez

Di
Anna Rosaria Iovino
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2606
Lotito
Claudio Lotito - ph: Fornelli/KeyPress

Il calciomercato Lazio, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, avanza. Nelle ultime settimane la dirigenza di Formello ha messo a segno due colpi, Pedraza e Doekhi. Adesso è tempo di stringere per chiudere con Sergi Dominguez. Le ultime sull’affare con la Dinamo Zagabria.

Calciomercato Lazio, accordo definitivo per Sergi Dominguez

Avanza il calciomercato Lazio, non si ferma più e, dopo aver ufficializzato gli arrivi di Pedraza e Doekhi, continua a spingere sull’acceleratore per fortificare la retroguardia in mano a Gennaro Gattuso. Gli addii ai due pilastri della difesa biancoceleste, Gila e Romagnoli, hanno spinto il direttore sportivo capitolino Angelo Fabiani a individuare i giusti sostituti.

L’obiettivo prioritario di Fabiani, blindare il reparto arretrato, ha portato la società biancoceleste in Croazia, dove si tratta da settimane per Sergi Dominguez. Il giocatore, un talentuoso difensore centrale, potrebbe arrivare a breve a Formello. La Dinamo Zagabria che ha dato non pochi problemi alla trattativa, oggi, potrebbe sbloccarsi e subire una svolta cruciale. Sembra che il giocatore abbia già raggiunto un accordo definitivo con i biancocelesti per un ricchissimo contratto fino al 2031 da 1,4 milioni di euro a stagione.

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