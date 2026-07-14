Calciomercato Milan, pronti all’affondo finale per Antonio Silva

Il calciomercato Milan in entrata si muove essenzialmente sulla ricerca di due ruoli: un difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la retroguardia sono emersi quattro nomi: Antonio Silva, Gonçalo Inacio, Tiago Gabriel più il sogno Virgil Van Dijk.

Antonio Silva è tornato disponibile dopo aver rifiutato il rinnovo con il Benfica. Il 22enne con il contratto in scadenza nel 2027, ha deciso di lasciare la società e, secondo i media portoghesi, ha intenzione di voler provare una nuova avventura. Indubbiamente non sarà semplice arrivare al giocatore viste le richieste del Benfica: le Aquile hanno rifiutato proposte da 35 milioni e puntano i 40 milioni di euro per lasciarlo andare via. Sul giocatore ci sono anche altri club, quindi i rossoneri devono fare attenzione alla concorrenza. In pole il Bournemouth. Il Milan, molto probabilmente, non si lascerà condizionare, ma sarà pronto all’intermediazione con il suo agente Jorge Mendes, e proverà l’affondo finale.