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martedì, Luglio 14, 2026
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Calciomercato Milan, occasione Antonio Silva: non rinnova col Benfica, torna sul mercato

Di
Anna Rosaria Iovino
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serie a enilive 2024 2025: lazio vs milan
IL PROPRIETARIO DEL MILAN GERRY CARDINALE E L’AMMINISTRATORE DELEGATO GIORGIO FURLANI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Milan potrebbe avere un’occasione imperdibile in questa sessione. Tra i preferiti in lista della dirigenza rossonera e del tecnico Amorim c’è anche Antonio Silva. Il Benfica aveva tolto dal mercato il giocatore, togliendo al Milan l’opportunità di arrivarci. Il portoghese ha stupito tutti, non ha intenzione di rinnovare ed è di nuovo sul mercato. Ne approfitterà il Milan?

Calciomercato Milan, pronti all’affondo finale per Antonio Silva

Il calciomercato Milan in entrata si muove essenzialmente sulla ricerca di due ruoli: un difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la retroguardia sono emersi quattro nomi: Antonio Silva, Gonçalo Inacio, Tiago Gabriel più il sogno Virgil Van Dijk.

Antonio Silva è tornato disponibile dopo aver rifiutato il rinnovo con il Benfica. Il 22enne con il contratto in scadenza nel 2027, ha deciso di lasciare la società e, secondo i media portoghesi, ha intenzione di voler provare una nuova avventura. Indubbiamente non sarà semplice arrivare al giocatore viste le richieste del Benfica: le Aquile hanno rifiutato proposte da 35 milioni e puntano i 40 milioni di euro per lasciarlo andare via. Sul giocatore ci sono anche altri club, quindi i rossoneri devono fare attenzione alla concorrenza. In pole il Bournemouth. Il Milan, molto probabilmente, non si lascerà condizionare, ma sarà pronto all’intermediazione con il suo agente Jorge Mendes, e proverà l’affondo finale.

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