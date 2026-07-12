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domenica, Luglio 12, 2026
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Calciomercato Milan: interesse dell’Aston Villa per Estupinian

Estupinan verso la cessione

Di
Salvatore Ciotta
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serie a enilive 2025 2026: milan vs napoli
PERVIS ESTUPINAN IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’Aston Villa ha effettuato un primo sondaggio per l’esterno del Milan Pervis Estupinian, con le prossime ore che potrebbero essere decisive per la buona riuscita dell’operazione.

Le caratteristiche principali di Estupinan sono:

* Terzino molto veloce e offensivo.
* Ottima capacità di spinta sulla fascia e di creare superiorità numerica.
* Buon cross con il piede sinistro.
* Grande esperienza internazionale con Ecuador, Villarreal, Brighton e ora Milan.

È arrivato al Milan nell’estate 2025 dal Brighton con un contratto fino al 30 giugno 2030.

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