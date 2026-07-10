Calciomercato Inter, fatta per Khalaili: sabato a Milano per visite e firma

Finalmente l’Inter ha trovato l’accordo con Union Saint-Gilloise per la trattativa che porterà Anan Khalaili ad Appiano Gentile. Dopo i diversi no ricevuti nelle scorse settimane, i belgi hanno accettato l’ultima offerta arrivata. Ieri i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 25 milioni di euro più bonus. L’offerta dell’Inter è stata accettata, nonostante l’USG aveva sempre detto di volere 30 milioni.

Cristian Chivu finalmente può festeggiare, entro pochi giorni avrà in rosa l’erede di Dumfries, passato al Real Madrid. Khalaili arriverà domani, sabato 11 luglio, a Milano, per sottoporsi alle visite mediche di rito. Successivamente si penserà alla firma del contratto, per poi unirsi al gruppo proprio per l’inizio della preparazione, in programma a metà di settimana prossima. Khalaili, 21enne israeliano, firmerà un contratto di 5 anni da 2,2 milioni di euro all’anno.