Il calciomercato Roma entra nel vivo si inserisce in corsa per Franck Kessié. L’ex Milan, fresco di svincolo dopo la conclusione della sua esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Ahli, è tornato al centro dei desideri di diversi club italiani, soprattutto la Juventus.

Calciomercato Roma, in corsa per Kessié: l’ex Milan anche nei radar della Juve

Le prestazioni al Mondiale hanno fatto sì che tutti si accorgessero della gran forma di Kessié. Adesso riflettori di mercato tutti accesi sull’ivoriano. Il Mondiale è stata una vera e propria vetrina, nella quale il centrocampista ha dimostrato di avere ancora molto da dare ad alti livelli, trovando anche la via del gol nella fase a gironi contro la Germania.

Il giocatore ha espresso il desiderio di tornare a giocare in Europa, tant’è che numerosi club si sono messi sulle sue tracce e traquesti anche la Roma e la Juve. Gasperini conosce perfettamente le caratteristiche e le potenzialità di Kessié, avendolo lanciato e valorizzato ai tempi dell’Atalanta nella stagione 2016/17, l’anno della consacrazione internazionale dell’ivoriano.

Il profilo del centrocampista, anche oggi, risponde perfettamente ai requisiti che oggi l’allenatore della Roma cerca per la propria mediana. La Roma ha due ostacoli: la concorrenza e l’ingaggio. Nonostante il parametro zero azzeri il costo del cartellino, le richieste economiche dell’ingaggio rappresentano uno scoglio importante. Kessié guadagna 12 milioni a stagione, una pretesa impossibile. Se il giocatore riuscirà ad abbassare lo stipendio tutto potrebbe essere fattibile in breve tempo anche per la Roma.