Il calciomercato Lazio continua a sondare nuovi profili, intanto prova a chiedere trattative con i giocatori che segue da più tempo. Nella lista dei preferiti c’è Sergi Dominguez da qualche mese, adesso la società di Formello prova a concludere. Si tratta con la Dinamo Zagabria.

Calciomercato Lazio, obiettivo Sergi Dominguez

Il club di Claudio Lotito ha deciso, per la prossima stagione si punta tutto anche su Sergi Dominguez. Il difensore spagnolo classe 2005, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria, è il prescelto per sostituire il connazionale Mario Gila. Quest’ultimo, pronto a lasciare Formello, direzione Milano. A quanto pare sarà il Milan di Amorim ad aggiudicarsi il difensore più ambito della Serie A. Il trasferimento del difensore al Milan appare ormai imminente. Il Milan ha trattato con l’entourage del centrale biancoceleste, con il quale è già stata raggiunta un’intesa di massima sulla base di un contratto quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione.

Proprio grazie a questa operazione di mercato con i rossoneri, a causa dei vincoli del saldo zero, il club biancoceleste potrà affondare il prossimo colpo di mercato, quello di Dominguez. I biancocelesti, per il cartellino dello spagnolo, hanno offerto circa 10 milioni di euro, mentre la Dinamo Zagabria ne chiede 12, ma la distanza appare colmabile e l’affare fattibile. Lotito e la sua dirigenza devono accelerare i tempi per evitare pericolosi inserimenti da parte di altre società, considerando che Sergi è molto ambito sul mercato.