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lunedì, Luglio 6, 2026
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Calciomercato Juventus: pista che si raffredda per Kolo Muani, piace Ounahi

La Juventus ci prova per Ounahi

Di
Salvatore Ciotta
-
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serie a enilive 2024 2025: napoli vs juventus
RANDAL KOLO MUANI IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

La Juventus vorrebbe portare a Torino Kolo Muani, ma il PSG non si sposta dalla richiesta iniziale di 40 milioni di euro, cifra ritenuta alta per la dirigenza bianconera, e così il Tottenham tenta il colpo a sorpresa, considerando il fatto che il club inglese ha disponibilità economica nonostante la cifra di 100 milioni pagata per Tonali.

Nelle ultime ore Carnevali è molto interessato al centrocampista del Girona Azzedine Ounahi che si è messo in luce nei mondiali in America con la sua ultima doppietta segnata al Canada che ha fatto qualificare il Marocco ai quarti di finale contro la Francia. Ounahi ha una clausola rescissoria di venti milioni di euro.

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