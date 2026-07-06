Il calciomercato Lazio inizia a muovere passi più decisi e concreti per rinforzare la rosa a Rino Gattuso. La dirigenza di Formello sta lavorando da diversi giorni per chiudere una trattativa con la Fiorentina per Roberto Piccoli, ma nelle ultime ore spunta anche Andrea Pinamonti, attaccante del Sassuolo.

Calciomercato Lazio, piede sull’acceleratore per rinforzare l’attacco: ecco Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti

Gennaro Gattuso è arrivato a Formello per rialzare la squadra e riportala il alto. Per poter lavorare bene, alla rosa serve un nuovo centravanti, ma uno vero, uno che fa gol. La Lazio confida in Ratkov, arrivato in capitale e usato poco da Sarri, una comparsa con Maurizio. Noslin verrà utilizzato come trequartista o ala da Gattuso, quindi bisogna fare mercato, perché Rino ha bisogno di un 9 che faccia tanti gol.

La Lazio è in corsa per Piccoli, intanto si valutano anche altre piste, infatti, nelle ultime ore spunta Andrea Pinamonti. Si ragionerà sull’attaccante del Sassuolo, offerto dal nuovo manager Riso. Piccoli, verso il quale la Lazio ha un forte interesse, ha qualche ostacolo. Dalla Fiorentina è stato pagato 25 milioni, a Firenze sanno che rivenderlo significherebbe fare una minusvalenza. Al momento i Viola aprono al prestito oneroso, chiedono di pattuire il riscatto. La Lazio punta al prestito gratuito, al massimo all’opzione di acquisto.