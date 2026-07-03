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sabato, Luglio 4, 2026
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Calciomercato Lazio, tre trattative aperte: Asp del Bayern, Dominguez della Dinamo e Piccoli della Fiorentina

Di
Anna Rosaria Iovino
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88
fiorentina calcio
ROBERTO PICCOLI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio avanza su tre nomi: Asp del Bayern Monaco, ala e trequartista, Dominguez della Dinamo Zagabria, difensore centrale, e Roberto Piccoli, centravanti della Fiorentina. I biancocelesti provano a fare un buon mercato per affrontare alla grande la prossima stagione.

Calciomercato Lazio, da Asp a Piccoli: a Formello si lavora senza sosta alla sessione estiva

A Formello il mercato, nonostante le difficoltà societarie, è in gran fermento. Il diesse Fabiani ieri si è riunito con Gattuso al quartier generale, è stato il secondo blitz da quando Rino è il nuovo tecnico. La partenza della nuova stagione è vicina, il vertice è servito per fare un punto di mercato. Attualmente la società biancoceleste lavora su tre profili: Asp del Bayern Monaco, ala e trequartista, Dominguez della Dinamo Zagabria, difensore centrale, e Roberto Piccoli, centravanti della Fiorentina.

Per il trequartista c’è l’accordo col giocatore, ma non ancora con i tedeschi. L’offerta è 4 milioni, bisogna lavorare sulla percentuale di rivendita. Dominguez arriverà per sostituire Gila, per portarlo in capitale servono almeno 10 milioni. Infine, c’è Piccoli, l’interesse per il giocatore della Fiorentina è confermato, ma non è facile convincere i viola a farla partire. I toscani lo hanno pagato 25 milioni di euro, la Fiorentina concede il prestito oneroso, non secco. La Lazio era interessata al trasferimento in prestito gratuito, al massimo con diritto di opzione.

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